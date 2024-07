FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 980 (975) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 510 (465) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 119 (111) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3800 (2650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 245 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES POLAR CAPITAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 635 (535) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2900 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BRIDGEPOINT TARGET TO 250 (275) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS QUILTER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 95 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 199 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NINETY ONE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS TARGET TO 385 (365) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2650 (2500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11700 (11300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN ADDS NATIONAL GRID TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1200 (1275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 520 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (58) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 364 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 845 (840) PENCE - 'BUY'



- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 935 (830) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob