Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2024

Selten gab es in einem abgeschlossenen Quartal so wenig substantiell Neues wie im 2Q2024. Wir werten dies in den heutigen so schnelllebigen und rasch verändernden Zeit mal als "sehr positiv". Hiermit verbunden aber auch unsere Bitte um Verständnis, dass sich die folgenden Zeilen dem letzten Marktbericht in vielen Aussagen gleichen. Umso mehr verweisen wir gerne auf unsere zwei Beilage, die sich mit den jeweils raschen Loslösungen von ausländischen Energielieferanten beschäftigen. Einerseits werden die amerikanischen Aktivitäten zur Förderung von Schieferöl und -gas (shale) beleuchtet. Die zweite Beilage fokussiert, wie Europa jüngst unabhängig von russischem Gas wurde.

Für die westliche Welt im positiven Sinne erstaunlich ist die in nur verhältnismäßig kurzer Zeit seit der Invasion Rußlands in der Ukraine im Februar 2022 erfolgt Neuausrichtung auf beiden Seiten des Atlantiks.

(...)

Lesen Sie mehr im kompletten Marktbericht 2. Quartal 2024 von Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust)