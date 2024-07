Publikation unterstreicht das Engagement für einen positiven Einfluss auf Kunden und Gemeinden auf der ganzen Welt

Motorola Solutions hat heute seinen jährlichen Corporate Responsibility Report veröffentlicht, der die Programme und Leistungen des Unternehmens im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Jahr 2023 beleuchtet. Der Bericht unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für sichere Gemeinden, sichere Schulen, sichere Krankenhäuser, sichere Unternehmen und mehr Sicherheit überall.

"Als Unternehmen hat sich Motorola Solutions seit langem verpflichtet, verantwortungsvoll zu handeln", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Von der Entwicklung und Vernetzung von Spitzentechnologien, die zur Verbesserung der Sicherheit beitragen, bis hin zum Übertreffen der Rekorde für ehrenamtliches Engagement in unserem Unternehmen wir sind uns einig in unserem Bestreben, in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, einen bedeutenden Unterschied zu machen."

Den 2023 Corporate Responsibility Report finden Sie hier. Er enthält die folgenden Highlights:

Investitionen in Höhe von 858 Mio. USD in Forschung und Entwicklung, die Schaffung von Technologien der nächsten Generation sowie neuer Patente, deren Zahl sich aktuell auf ca. 6.560 erteilte und ca. 775 angemeldete Patente beläuft.

Wir fördern spezialisierte Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, die die Entscheidungsfindung verbessern und dazu beitragen, den Fokus, die Genauigkeit und die Geschwindigkeit der Notfallmaßnahmen zu erhöhen. Gleichzeitig arbeiten wir mit Gemeinden, politischen Entscheidungsträgern sowei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zusammen, um den verantwortungsvollen Einsatz dieser Technologien zu gewährleisten.

Anerkennung als Top-Arbeitsplatz, einschließlich der Aufnahme in den Disability Equality Index Best Places to Work; Fast Company Best Workplaces for Innovators; Forbes World's Best Employers; Fortune World's Most Admired Companies; und TIME World's Best Companies.

Best Places to Work; Best Workplaces for Innovators; World's Best Employers; World's Most Admired Companies; und World's Best Companies. Wir geben den Gemeinden etwas zurück, indem unsere Mitarbeiter fast 100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber 2022 und insgesamt ein neuer Unternehmensrekord. Außerdem kommt ein Großteil der 10,3 Mio. USD an strategischen Zuschüssen der Motorola Solutions Foundation direkt unterversorgten und unterrepräsentierten Gemeinden sowie Ersthelfern, Studenten und Lehrern zugute.

Das Wachstum einer vielfältigen Organisation, unterstrichen durch unsere neu gestartete Initiative GO ALL Inclusive, die darauf abzielt, unsere Werte zu fördern.

Schaffung von wirtschaftlichen Möglichkeiten für kleine und von Minderheiten geführte Unternehmen. Dazu gehört der Ausbau unserer integrativen Lieferkette durch die Aufnahme von mehr als 700 verschiedenen Lieferanten sowie die Schaffung oder Erhaltung von 3.500 Arbeitsplätzen bei Lieferanten.

Einführung verbesserter Instrumente zur Datenerfassung und Berichterstattung, um kontinuierlich nach Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu suchen, außerdem die Einrichtung eines "green team zur Förderung von Freiwilligenarbeit und Bildung, um eine nachhaltigere Organisation zu fördern.

Weitere Informationen zum Thema Unternehmensverantwortung bei Motorola Solutions finden Sie auf unserer Website.

