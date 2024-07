Der neue Standort von Solarwatt in Leipzig-Halle ist der neunte Solarwatt-Installationsstandort in Deutschland. Weitere Filial-Eröffnungen sollen noch in diesem Jahr folgen. Solarwatt eröffnet in Leipzig-Halle einen neuen Standort, der auf die Beratung, Planung und Installation von Photovoltaik-Anlagen und effizienten Wärmepumpen spezialisiert ist. Den Standort leitet Thomas Rudert, der seit mehr als 15 Jahren in der Solarbranche tätig ist. Leipzig-Halle ist nach Bochum, Dresden, Frankfurt am Main, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...