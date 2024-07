Nach einem zunächst starken Wochenauftakt am gestrigen Montag erlebte die Mercedes-Benz-Aktie im Tagesverlauf ein böses Erwachen. Nachdem sie zu Handelsbeginn bereits 1,5 Prozent im Plus lag, einen wichtigen Widerstand überwunden hatte und kurz davor stand, den nächsten zu knacken, verlor sie zum Handelsschluss doch noch an Schwung.Die Freude unter den Mercedes-Benz-Anlegern dürfte gestern groß gewesen sein, als die Aktie nach mehreren vergeblichen Anläufen in der Vergangenheit endlich die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...