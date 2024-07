EQS-News: HB Holding N.V. / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien

HB Holding N.V. und Marchica Med legen mit Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding Basis für wegweisende strategische Partnerschaft



02.07.2024

HB Holding N.V. und Marchica Med legen mit Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding Basis für wegweisende strategische Partnerschaft Eindhoven, 2. Juli 2024 Marchica Med, eine Tochtergesellschaft der Agentur für die Entwicklung der Lagune von Marchica (Marokko), und die HB Holding N.V. (ISIN: NL0015000NA2), eine niederländische Immobilien- und Technologie-Investmentfirma, haben eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines einzigartigen Immobilien- und Tourismusprojekts in Atalayoun, im Norden Marokkos, unterzeichnet. Die Stadt Nador, direkt am Mittelmeer gelegen, hat sich in den letzten beiden Dekaden mit ihrer beeindruckenden Infrastruktur- und Tourismusentwicklung als Leuchtturmprojekt auf dem afrikanischen Kontinent und der Arabischen Welt etabliert. Die Halbinsel Atalayoun ist ein besonderes Highlight in diesem Zusammenhang. Rückenwind erhält die Region zusätzlich mit der bald erwarteten Inbetriebnahme des Seehafens Nador. Experten bescheinigen Nador eine Entwicklung wie einst Tanger. Die marokkanische Hafenstadt an der Straße von Gibraltar hat sich seit 2007 zu einem der bedeutenden Häfen Afrikas entwickelt. Viele europäische Firmen haben sich im Zuge der Markterschließung West- und Nordafrikas dort angesiedelt, verbunden mit einer Vielzahl von positiven Ausstrahlungseffekten.





Immobilienprojekt Atalayoun (Nador), Marokko Das Projekt der Lagune von Marchica Die strategische Partnerschaft zwischen Marchica Med und HB Holding N.V. zielt darauf ab, Atalayoun, Teil des Entwicklungsprogramms für die Lagune von Marchica in der Provinz Nador, in ein erstklassiges Touristenziel zu verwandeln. Das Projekt mit einem geschätzten Investitionsvolumen von über 800 Millionen Dirham (rund 80 Millionen Euro) wird Modernität mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein verbinden und das natürliche und kulturelle Erbe der Region hervorheben. Das Projekt wird hervorragende Infrastruktur, ein Vier-Sterne-Hotel mit rund 130 Zimmern, hochwertige Residenzen und Luxusvillen beinhalten, wobei ein entscheidender Fokus auf Nachhaltigkeit und ökologischen Schutz gelegt wird. Atalayoun, das erste "Juwel" von Marchica, ist eine Wohn- und Ferienanlage, die sich über 154 Hektar auf der gleichnamigen Halbinsel erstreckt. Das Projekt umfasst einen Jachthafen mit 140 Liegeplätzen, eine Golfakademie, verschiedene Wohnanlagen sowie zahlreiche Gastronomie- und Unterhaltungseinrichtungen. Das erste von vier geplanten Hotels, ein Fünf-Sterne-Haus, wurde 2019 eröffnet. Neue Dynamik "Diese Absichtserklärung stellt einen entscheidenden Wendepunkt in der Umsetzungsstrategie für das Projekt der Lagune von Marchica dar", erklärte Loubna Boutaleb, Generaldirektorin der Agentur für die Entwicklung der Lagune von Marchica und CEO von Marchica Med. "Sie wird die Umsetzung dieser strategischen Initiative beschleunigen, die 2008 von Seiner Majestät dem König ins Leben gerufen wurde und darauf abzielt, den Fortschritt und die nachhaltige Entwicklung in der Region Oriental zu fördern und würdige Lebensbedingungen für ihre Bürger zu gewährleisten." Boutaleb betonte, dass die Entwicklung von Partnerschaften und die Schaffung bedeutender Synergien mit dem Privatsektor der sozioökonomischen und touristischen Entwicklung der Region neue Dynamik verleihen wird. "Die Zusammenarbeit mit der HB Holding N.V. wird dazu beitragen, ein modernes, umweltfreundliches Projekt zu realisieren, das erhebliche positive Auswirkungen auf die Provinz Nador und die gesamte Region haben wird", fügte sie hinzu. Diese neue Partnerschaft steht im Einklang mit dem mittelfristigen Aktionsplan von Marchica Med, der auf der letzten Vorstandssitzung genehmigt wurde. Der Plan zielt darauf ab, eine neue Phase des Projekts einzuleiten und die Entwicklung von Atalayoun durch verstärkte private Investitionen zu beschleunigen. Engagement für eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Entwicklung Durch die Realisierung des großen Projekts werden voraussichtlich rund 100 dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen, was der Region einen erheblichen sozioökonomischen Nutzen bringt. Henri Broen, CEO, und Solayman Bouharrou, Partner bei HB Holding, äußerten ihr Vertrauen in das Projekt. "Unsere Erfahrung in der Immobilien- und Tourismusentwicklung, kombiniert mit der Vision von Marchica Med für nachhaltiges Wachstum, wird es uns ermöglichen, ein Projekt zu schaffen, das hohe Qualitätsstandards erfüllt und die Lagune von Marchica aufwertet. Es wird ein Maßstab für verantwortungsvollen Tourismus und nachhaltige Entwicklung in Marokko und insbesondere in Nador sein", erklärten sie.

Unternehmensprofil HB Holding N.V.: HB Holding N.V. ist eine niederländische Holding mit deutscher Börsennotiz (ISIN: NL0015000NA2), die sich auf Immobilieninvestitionen und neue Technologien spezialisiert hat. Besondere Bedeutung besitzt die Tochtergesellschaft HenriPay, www.henripay.com, welche sich das Ziel gesetzt hat neben der Bereitstellung innovativer Payment Dienstleistungen sich als NEO Bank zu positionieren. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf Europa.



