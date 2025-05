EQS-News: HenriPay Holding N.V. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

HenriPay Holding N.V. startet erfolgreich mit Super App Henri® - Europas neue Plattform für digitales Leben



22.05.2025 / 10:14 CET/CEST

Die niederländische Finanz- und Managementholding HenriPay Holding N.V. (ISIN: NL0015000NA2) freut sich, über die neuesten Entwicklungen im Unternehmen zu informieren. Mit dem erfolgreichen Marktstart der Super App Henri® setzt die Gesellschaft ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft.

Henri® ist eine proprietäre Eigenentwicklung der HenriPay Holding N.V. und wird von einem spezialisierten, internationalen Entwicklerteam mit großer Leidenschaft rund um die Uhr verbessert und verfeinert. Mit hoher technischer Präzision und Innovationskraft entstehen Funktionen, die auf einem exzellenten Niveau Benutzerfreundlichkeit und nahtloses Nutzungserlebnis vereinen.



Europas Antwort auf WeChat & Co.

Die strategische Zielsetzung ist klar: Henri® will sich als erste echte europäische Super App etablieren. Eine Super App vereint mehrere digitale Dienstleistungen - von Messaging über Bezahlen, Shopping, Food Delivery bis hin zu Mobilitäts- und Finanzservices - in einer einzigen Anwendung. Erfolgsmodelle wie WeChat in Asien oder Unternehmen wie Klarna, Revolut, Nubank und Duolingo zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial skalierbare Plattformlösungen besitzen: Sie erreichen Milliardenbewertungen und formen ganze digitale Ökosysteme.

Auch Henri® verfolgt diesen Plattformansatz und positioniert sich bewusst als Dachmarke, unter der eine Vielzahl an Funktionalitäten und Services gebündelt werden. Der Einstieg beginnt dabei mit einem hochrelevanten Bereich:



Finanzielle Fitness als Ausgangspunkt

Der erste Kernbereich der Henri® App widmet sich dem Thema "Financial Wellbeing" - insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Hintergrund: Finanzielle Bildung (Financial Literacy) ist in vielen europäischen Ländern unterentwickelt. Die Folgen mangelnder finanzieller Bildung sind gravierend und führen unter anderem zu Überschuldung sowie zu fehlenden Rücklagen und unzureichender Altersvorsorge.

Hier setzt Henri® mit einem klaren Bildungs- und Serviceansatz an: Tools für Budgetplanung, Sparziele, Gamification-Elemente zur Finanzbildung und verständliche Analysen zum persönlichen Finanzverhalten in stark individuell zugeschnittenen Angeboten (Hyperpersonalisierung).

Zahlreiche Studien und Untersuchungen belegen, dass die Nachfrage riesig ist, jedoch nahezu kein Angebot existiert. Henri® wird genau diese Lücke schließen.



Lifestyle trifft Finanzen - und darüber hinaus

Henri® versteht sich nicht nur als Finanz-App, sondern als Lifestyle-Companion.

Mit der Neobanking App HenriPay® können Niederländer bereits Konten eröffnen und mit niederländischen IBANs Transaktionen durchführen, d.h. Geld senden und empfangen. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil der Funktionalitäten der Super App Henri®. In Zukunft wird Henri® um Funktionalitäten wie Finanzmanagement, Sparen & Kredite, Shopping, Reisen und Affiliate Programme erweitert.



Technologisch auf höchstem Niveau - mit strategischen Allianzen

Henri® basiert auf einer modernen, cloudbasierten Architektur. Die Infrastruktur erlaubt eine flexible Integration von Drittanbietern und bietet beste Voraussetzungen für ein wachsendes Ökosystem. Kürzlich wurde eine Partnerschaft mit einem der größten Pfandrückgabeautomaten-Anbieter in den Niederlanden geschlossen. Ziel ist es, künftig innovative Verknüpfungen zwischen Recycling, Cashback und digitaler Auszahlung zu ermöglichen.



Diese Kooperation birgt großes Potenzial für den Ausbau der Markenbekanntheit von Henri® und HenriPay® - sowohl im stationären Einzelhandel als auch im nachhaltigkeitsbewussten Konsumbereich.



Meilensteine und Börsenupgrade

Die Apps Henri® und HenriPay® können in Apple und Android Stores oder unter https://downloadhenri.com/ kostenlos heruntergeladen werden. Der strategische Roll-out-Plan sieht zahlreiche Meilensteine vor, über die die Gesellschaft kontinuierlich berichten wird. Darüber hinaus bereitet das Unternehmen den Aufstieg in ein höheres Börsensegment vor.







