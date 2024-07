Dr. Ernst Konrad, Dr. Johannes Mayr (Eyb & Wallwitz): Gesagt, getan | Trump, Powell, Schumpeter - Wer entfaltet die größte Wirkung auf die Märkte im zweiten Halbjahr?

24.06.2024 -

In den kommenden Monaten stehen die Finanzmärkte im Spannungsverhältnis politischer Entscheidungen, monetärer Divergenzen und struktureller ökonomischer Kräfte. Was ist für Investoren wichtig und worauf sollten Anleger bei ihren Investmententscheidungen gerade im zweiten Halbjahr 2024 den Blick lenken? Die US-Präsidentenwahl und die Zinsentscheidungen der Notenbanken sind dabei ganz sicher relevant. Beide sind hinsichtlich des Ausgangs aber kaum zu prognostizieren. Zudem ist vor allem die kurzfristige Marktreaktion auf ein bestimmtes Ergebnis weit weniger klar als häufig unterstellt. So reizvoll politische oder monetäre Wetten auch scheinen mögen - Die makroökonischen Entwicklungen und die Prinzipien von Josef Schumpeter als Namensgeberfür unsere Aktienstrategie sind auch in der zweiten Jahreshälfte einmal mehr verlässlichere Ratgeber für Investoren. Dabei richtet sich unser Blick derzeit auf zwei bemerkenswerte Verschiebungen im Konsum- und Investitionsverhalten.

(...)

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel "Gesagt, getan I Trump Powell Schumpeter - Wer entfaltet die groesste Wirkung auf die Märkte im zweiten Halbjahr"