Potsdam (pta/02.07.2024/14:15) - * AE Q2 3,2 MEUR (+167 % zu Q2 Vorjahr) * AE gesamt H1 5,4 MEUR (+100 % zu H1 Vorjahr) * AE Dachmanagement H1 4.7 MEUR (+123 % zu H1 Vorjahr) * AE Betreiberpflichten-Controlling H1 0,7 MEUR (+16 % zu H1 Vorjahr)

Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat im zweiten Quartal 2024 abermals einen neuen Rekordwert im Auftragseingang erzielt. Insgesamt konnten Aufträge mit einem Volumen von 3,2 MEUR akquiriert werden. Dies entspricht einem Wachstum von 167 % gegenüber dem zweiten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres. Damit beläuft sich der Auftragseingang für das erste Halbjahr 2024 auf insgesamt 5,4 MEUR und konnte gegenüber der Vorjahresperiode somit um 100 % gesteigert werden.

Das beauftragte Volumen im Bereich Dachmanagement 4.0 im ersten Halbjahr lag mit 4,7 MEUR um 123 % höher als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Auch der Auftragseingang für das Betreiberpflichten-Controlling entwickelte sich weiterhin positiv. Insgesamt wurden hier im ersten Halbjahr Aufträge mit einem Volumen von 0,7 MEUR vergeben, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr entspricht.

Dazu CRO Uwe Brodtmann: "Im zweiten Quartal konnten wir beim Auftragseingang nochmal einen deutlichen Sprung machen. Immer mehr große Immobilienbestandshalter schenken uns ihr Vertrauen und beauftragen uns für immer größere Teile ihrer Bestände. Wir müssen kontinuierlich am Ausbau unseres Partnernetzwerkes arbeiten, damit wir unsere ambitionierten Umsatzziele erreichen können. Aufgrund hoher Auslastung hat es hier an der ein oder anderen Stelle Verschiebungen im Umsatz gegeben."

Angesichts dieser Entwicklung geht der Vorstand der Solutiance AG nach wie vor davon aus, das Geschäftsjahr 2024 erstmals mit einem positiven Ergebnis abschließen zu können.

Dazu Jonas Enderlein, CEO der Solutiance AG: "Wir sind auf einem wirklich vielversprechenden Weg und konnten unsere Position im Markt weiter festigen. Unser Name ,Solutiance' wird Stück für Stück immer mehr zur verlässlichen Marke für Leistungen im Immobilienbetrieb. Unsere Software- und Prozesslandschaft entwickelt sich dabei stetig weiter, sodass mehr und mehr Aufgaben im Rahmen der Aufträge automatisiert abgewickelt werden können."

