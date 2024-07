Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldbestand von Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) hat sich im ersten Halbjahr 2024 verringert, so die Deutsche Börse Commodities GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er liegt jetzt bei 175,5 Tonnen, was einem Rückgang von 23,2 Tonnen im Laufe des Jahres entspricht. Anfang 2024 betrug der Bestand noch 198,7 Tonnen Gold. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, ist der Bestand um 18,8 Tonnen gesunken, während der Goldpreis pro Gramm in Euro insgesamt um 75 Prozent gestiegen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...