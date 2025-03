Xetra Gold: Gold auf Rekordkurs - Rally verpasst?

Pullback abwarten!

Rückblick

Der Goldpreis hat gerade neue Höchststände erreicht. Im unsicheren wirtschaftlichen Umfeld der Zollpolitik von Donald Trump fließt das Geld in sicherere Häfen. Xetra Gold hat im letzten halben Jahr einen starken Lauf hingelegt und ist nach einem stärkeren Rücksetzer gerade nach oben ausgebrochen.

Xetra Gold-Aktie: Chart vom 31.03.2025, Kürzel: 4GLD, Kurs: 92.61 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Ausbruch auf neue Höchststände hat sich Xetra Gold bereits weit vom EMA-20 entfernt. Ein Pullback wird dadurch wahrscheinlicher. Drehen die Kurse im Bereich des Ausbruchsniveaus wieder nach oben, könnte man eine Long-Position eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es unter die orange Trendlinie, wäre dies ein Warnzeichen. Danach gilt es zu beobachten, ob die GDs 20/50 entsprechenden Support bieten. Ist dies nicht der Fall, wäre mit zunehmendem Abwärtsdruck zu rechnen.

Meinung

Gold nutzen die Menschen bereits seit Jahrhunderten als Wertspeicher und als Krisenwährung. Sparer versuchen mit dem gelben Edelmetall ihr Vermögen vor Krieg und Inflation zu schützen. Der Zoll-Rundumschlag von Donald Trump bringt auch die amerikanische Wirtschaft ins Wanken. Geld, welches zuvor in risikoreichere Anlagen investiert wurde, fließt jetzt unter anderem in konservative Aktien und Gold. Um von einem weiteren Anstieg des Goldpreises zu profitieren, könnte man sich nach einem Kursrücksetzer in Xetra-Gold engagieren.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Meine Meinung zu XETRA Gold ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in 4GLD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.