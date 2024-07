Der Hamburger Ökostrom-Anbieter legt einen Schwerpunkt auf den Aufbau eigener Assets. Bis 2025 sollen 15 Solarparks und ein erstes Batteriespeicherprojekt mit 400 Megawattstunden Kapazität in Bau gehen. Lichtblick blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2023/2024 zurück. Der Umsatz stieg - begünstigt durch hohe Strom- und Gaspreise - von 1,33 auf 1,64 Milliarden Euro, wie das Hamburger Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Sein Geschäftsjahr endete am 31. März 2024. Auch der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) erhöhte sich und erreichte 69,4 Millionen Euro. "Die Auswirkungen der Energiekrise waren ...

