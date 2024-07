Nach einem starken Anstieg der Aktien am Montag musste die Aktie des US-amerikanischen Elektroautoherstellers die darauffolgenden Tag vorbörsliche Verluste verzeichnen. Ein wesentlicher Faktor für die rückläufige Entwicklung scheint die Konkurrenz auf dem chinesischen Markt zu sein, wo lokale Hersteller mit beeindruckenden Verkaufszahlen aufwarten. Der führende chinesische Konkurrent verzeichnete einen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 21% im vergangenen Quartal, während die Juni-Verkaufszahlen des US-Herstellers in China gegenüber dem Vorjahr um 24,2% nachließen. Diese Entwicklungen könnten darauf hinweisen, dass der US-Hersteller im zweiten Quartal schließlich einem chinesischen Hersteller weichen könnte, der 426.039 EVs im April-Juni-Quartal absetzte und bereits als weltweit größter Verkäufer von EVs gilt. Zusätzlich scheint der Mangel an erschwinglichen neuen Modellen und härtere Konkurrenz auf dem chinesischen Markt zu einem Nachfragerückgang Lamodus geführt zu haben. Vergleicht man dies mit dem Wachstum chinesischer EV-Neugründungen und dem starken Anstieg von Hybrid- und Elektrofahrzeugverkäufen, die in China mittlerweile 46,7% der Gesamtwagenverkäufe ausmachen, scheint der US-Hersteller auf Hürden zu stoßen.

Verluste vor Börsenstart hinnehmen

Unsichere globalökonomische Verhältnisse nahmen auch Einfluss auf die Vorab-Handelszahlen anderer Unternehmen. Selbst von der Börse gefeierte Megacap-Tech-Aktien konnten sich nicht dem sinkenden Trend engagieren, den risikobehaftetere Anlageformen Sehroffenheit zu Thränen, in welchem der US-Dollar Index leicht anstieg. Dieser Kontext lässt darauf schließen, dass sich der Fokus vieler Anleger im Zuge der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank und im Hinblick auf die bevorstehenden Arbeitsmarktzahlen eher defensiv ausrichtet. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Quartalszahlen scheinen die Anleger gespannt darauf zu sein, wie sich diese Entwicklungen auf die Aktienperformance auswirken werden in einem Markt, der sich zuvor vor allem auf den raschen technologischen Fortschritt konzentriert hatte.

