© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe



Die Analysten der UBS sind bullish für Silber. Bis zur ersten Leitzinssenkung der Fed, die voraussichtlich im September kommen wird, erwarten sie aber Gegenwind für das Edelmetall.Silber-Hausse tritt auf der Stelle Die Rohstoff-Rallye der ersten Jahreshälfte ist in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten. Neben anhaltend hohen Anleiherenditen und Spekulationen um einen ersten Zinsschritt erst spät im Jahresverlauf lastet vor allem der starke US-Dollar auf der Preisentwicklung für Gold und Silber sowie das Industriemetall Kupfer. Zwar hat Silber in den ersten sechs Monaten des Jahres am besten abgeschlossen und mit einem Kursanstieg von 21 Prozent sogar Gold und Kupfer hinter sich …