Der Aufbau eigener Handwerker-Teams ist Teil des Strategieschwenks des Photovoltaik-Unternehmens. Neue eigene Installationsstandorte hat Solarwatt bereits bundesweit und weitere sollen in diesem Jahr folgen. Solarwatt hat einen neuen Standort in Leipzig-Halle eröffnet. Die dortigen Mitarbeiter seien auf die Beratung, Planung und Installation von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen spezialisiert, teilte das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag mit. Sie sollen die Region Leipzig und südliches Sachsen-Anhalt abdecken. Es sei nach Bochum, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Kassel, Ludwigsburg, ...

