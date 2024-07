Der Präsident der Federal Reserve (Fed) von Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Dienstag gegenüber Bloomberg TV, dass die Verbesserung der monatlichen Inflationszahlen den Eindruck erwecke, dass man sich auf dem Weg in Richtung 2% befinde, so Reuters. Wichtige Zitate "Wir haben immer noch mit der Inflation auf dem Immobilienmarkt zu kämpfen". "Es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...