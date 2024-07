© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Die Nachfrage nach KI-fähigen Halbleiterprodukten boomt. Dieser Speicherchiphersteller will daher in den kommenden Jahren jede Menge Geld investieren.Das Geschäft mit Hardware zum Training und zur Berechnung von KI-Modellen boomt. Aufgrund der hierfür benötigten Rechenleistung müssen Unternehmen, um ihre Infrastruktur dem Bedarf anzupassen, Milliardenbeträge investieren - ein Segen für Unternehmen wie Nvidia und seine Anleger. Viele Milliarden US-Dollar müssen allerdings auch die Halbleiterhersteller selbst investieren, um die in den kommenden Jahren zu erwartende Nachfrage bedienen zu können. Da die Entwickler von KI-fähigen Halbleiterprodukten selbst auf leistungsstarke Teile ihrer …