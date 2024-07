© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der Rückgang bei den Fahrzeugauslieferungen fiel für Tesla im zweiten Quartal kleiner als erwartet aus. Die Aktie gibt daraufhin Gas.Trotz eines Rückgangs von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lieferte der Elektroautohersteller 443.956 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Analystenschätzung von 439.302. Die Produktion sank um 14 Prozent auf 410.831 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten drei Monaten hatte Elons Musks Autobauer nur 386.810 E-Autos ausgeliefert. Die Tesla-Aktie gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig hinzu und liegt nach US-Börsenstart mehr als 9 Prozent im Plus. Die Verluste seit Jahresanfang kann das Unternehmen damit auf 7 Prozent begrenzen. Zeitweise hatten …