Zalando: Erneut unter Kaufdruck | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 02.07.2024

WKN: ZAL111 - ISIN: DE: ZAL1111 - Kürzel: ZAL

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 22,80 EUR

Marktkapitalisierung: 5,97 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 10,14 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 29,27 %

KGV 2024*: 27,55 %

4 Wochen Performance: - 7,70 %

Bewertung: Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Versandhandel Fashion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat für das 1. Quartal 2024 einen höheren Bruttowarenwert und eine verbesserte Profitabilität ausgewiesen. Das Bruttowarenvolumen stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent. Die bereinigte EBIT Marge belief sich auf 1,3 Prozent, was einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 28,3 Mio. EUR entspricht. Der Umsatz gab leicht auf 2,2 Mrd. EUR nach. (Vorjahr 2,3 Mrd. EUR).

Das Unternehmen setzt vermehrt auf einen qualitativen Ausbau des Sortiments und erhöht den Fokus auf Lifestyle Produkte. Mit dem neuen und verbesserten Design-Bereich auf der Webseite und in der App hat Zalando eine ansprechende Umgebung für Designer-Marken geschaffen, das einer Luxusboutique gleicht, so die Ausführungen des Managements. Mit den Bemühungen soll das Einkaufserlebnis gesteigert werden. Mit Designer will der Konzern auch exklusive Kollektionen entwickeln, die im Shop angeboten werden. Ein weiterer Teil der Wachstumsstrategie von Zalando ist die Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltenden Inhalten in das Shopping Erlebnis. Der Zalando Assistant kann jetzt noch einfacher per Sprache bedient werden statt nur mit Texteingabe.

Für das Gesamtjahr 2024 hat Zalando die Prognose bestätigt. Erwartet wird ein Wachstum des Bruttowarenwerts zwischen 0 und 5 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Bei dem bereinigten EBIT rechnet der Konzern mit einem Wert von 380 Mio. EUR bis 450 Mio. EUR...

