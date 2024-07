Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt den Wert der 100 wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt weiter in die Höhe. Er stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 17 Prozent auf 42,3 Billionen US-Dollar. Die Entwicklung spielt Halbleiter-Unternehmen wie ASML voll in die Karten. Der akkumulierte Wert der 100 wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt erreichte damit einen Höchststand, wie aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Der Stichtag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...