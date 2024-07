Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) schätze das Potenzial für Photovoltaik-Mieterstromprojekte ab. Im Vergleich zu einer Studie von 2017 habe sich das Potenzial für dieses Segment verfünffacht. Obwohl das "Solarpaket 1" Verbesserung bei der Umsetzungsfähigkeit von Projekten geschaffen hat, gebe es immer noch Hemmnisse, die sich regulatorisch auflösen ließen, so das Fazit. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) berechnete erneut das Potenzial für Mieterstromanlagen in Deutschland. In einem Papier legten die Forscher dar, dass theoretisch etwa 14,3 Mieterhaushalte von Mieterstrommodellen ...

