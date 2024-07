Das Pfund Sterling (GBP) dürfte in einer Seitwärtsrange von 1,2615/1,2680 gehandelt werden. Die aktuellen Kursbewegungen dürften Teil einer Konsolidierung sein, so die Devisenstrategen der UOB Group. Die Märkte befinden sich in einer Konsolidierungsphase 24-Stunden-Chart: "Gestern hatten wir erwartet, dass sich das GBP in einer Seitwärtsrange von 1,2625/1,2675 ...

