GTHERSBURG, Md. - Das Unternehmen, das weltweit fortschrittliche proteinbasierte Impfstoffe mit seinem Matrix-M-Zusatzstoff vorantreibt, hat in Kanada eine Zulassung für seinen COVID-19-Impfstoff für die Saison 2024-2025 beantragt. Der Impfstoff richtet sich an Personen ab 12 Jahren und folgt den aktuellen Empfehlungen von Gesundheitsbehörden, die neuesten ausgewählten Virusstämme zu nutzen. Die innovative Technologie des Impfstoffs hat in nichtklinischen Daten eine breite Neutralisierung gegenüber Virusvarianten der Linie JN.1 gezeigt - dazu gehören auch solche mit den Mutationen F456L und R346T sowie weitere Varianten. Durch den patentierte Matrix-M-Zusatzstoff wird die Immunantwort verstärkt und verbreitert, wodurch ein umfassenderer Schutz ermöglicht wird. Der Impfstoff, entwickelt auf Basis rekombinanter Nanopartikel-Technologie, nutzt eine Nachbildung des SARS-CoV-2-Spikeproteins [...]

Hier weiterlesen