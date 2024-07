wO Börsenlounge: PayPal | BYD | Siemens Energy & eine Dividendenperle aus Österreich

Die Gewinnmitnahmen im DAX werden größer. Allerdings wackelt die Marke von 18.000 Punkten noch nicht. Anstrengend sind die Bewegungen für Anleger trotzdem. Dividendentitel können in solchen Phasen Ruhe ins Depot bringen!BYD hat seine Absatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Chinesen sind Tesla ganz dicht auf den Fersen beim Verkauf reiner E-Flitzer. Kann BYD auch vorbeiziehen? PayPal Anleger haben es gerade nicht einfach. Seit Apple "Tap to pay" vorgestellt hat, gibt der Kurs nach. Jetzt kommt auch noch eine neue Konkurrenz in Europa auf den Markt. Das neue europäische Bezahlsystem Wero ist heute in Deutschland gestartet. Muss PayPal sich fürchten? Wie gewonnen, so zerronnen! …

