Künstliche Intelligenz (KI) bleibt ein stark diskutiertes Thema am Markt, und Investoren sind weiterhin auf der Suche nach Möglichkeiten, darin zu investieren. Besonders Unternehmen wie Super Micro Computer, das fortschrittliche Lösungen für Server und Speichersysteme bereitstellt, stehen im Mittelpunkt des Interesses und haben bemerkenswertes Wachstum an den Tag gelegt. Mit einem beeindruckenden Anstieg von nahezu 190% im Jahr 2024 haben sie Einfluss auf die großen Datenzentren mit ihrer AI-Technologie.

Wachstum und Bullenmarkt

Super Micro Computer verzeichnet eine bemerkenswerte Beschleunigung der Umsatzentwicklung, unterstützt durch steigende Nachfrage in den Bereichen 5G/Edge, Data Center, Cloud und KI-Infrastruktur. Prognosen gehen von einem Umsatzanstieg von 110% für das laufende Geschäftsjahr aus. Besonders die Neuerungen in Bezug auf flüssigkeitsgekühlte Technologien haben dazu beigetragen, den Marktanteil in diesem Sektor zu erhöhen und die Nachhaltigkeit der KI-Datenzentren zu verbessern. Abgesehen von starken Quartalsergebnissen und einer Aufwertung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2024 sind weitere Wachstumsmöglichkeiten in Sicht. Im Vergleich zum S&P 500 und dessen Zuwachs von 16% zeigt sich hier ein deutlicher Outperformer am Markt, der von einer hoch bewerteten Zacks-Rang-Einstufung mit "Stark Kauf" profitiert.

Super Micro Computer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...