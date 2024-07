© Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA



Nvidia profitierte bisher stark vom Boom der künstlichen Intelligenz (KI). Dieser Konzern könnte sich ebenfalls zu einem wichtigen Akteur der Branche entwickeln.Die aktuelle Aktienmarktrallye wird hauptsächlich von Werten getrieben, die als erste von den KI-Entwicklungen profitieren. Dazu gehören unter anderem Microsoft (zu 49 Prozent an OpenAI beteiligt), Nvidia (Marktführer für KI-Chips) oder auch Meta, das Milliarden US-Dollar in neue KI-Anwendungen investiert. Alle drei Aktien sind bereits stark gestiegen und nehmen so ein möglicherweise hohes Wachstumspotenzial vorweg. Doch sobald KI-Anwendungen in der Fläche zur Anwendung kommen, werden sukzessive immer mehr Unternehmen von den neuen …