Mit einer Rekordernte von fast einer Million Tonnen 2023 ist die Conference-Birne die wichtigste Birnensorte in Europa und wird hauptsächlich in Belgien, den Niederlanden und Spanien angebaut. Dies geht aus einem Artikel von Fructidor.com hervor, der auf Daten basiert, die während des Internationalen Birnenkongresses Intepera präsentiert wurden, der letzte Woche in Portugal...

