AWS dominiert den Markt

Der Online-Händler und Anbieter von Cloud-Computing-Diensten feiert ein bemerkenswertes Wachstum in seinem Amazon Web Services (AWS) Sektor, unterstützt durch einen dynamischen Anstieg des Bedarfs an künstlicher Intelligenz (KI)-Infrastruktur und beschleunigte Vertriebszyklen. Eine wichtige Kündigung suggeriert, dass die Ausgaben für Infrastruktur in zunehmendem Maße dominieren und Ausgaben für allgemeine Datenzentren bald übertreffen könnten. Anzeichen für einen Aufschwung zeichnen sich durch den anhaltenden Fokus auf hochklassige Dienste bei AWS ab, welche nun pro Quartal einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar generieren und damit sogar die Schätzungen der Wall Street übertreffen. Um den Erfolg weiter zu konsolidieren, setzt sich das Unternehmen auch burns für Projekte [...]

