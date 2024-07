EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DATAGROUP stärkt Cyber Security an Hochschulen in NRW



03.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Pliezhausen, 3. Juli 2024. DATAGROUP hat das Projekt SOC-Hochschulen.nrw gestartet, um die IT-Sicherheit an 24 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Das Projekt läuft über 36 Monate mit Verlängerungsoption, wobei das Auftragsvolumen mehrere Millionen Euro beträgt. Dies zeigt deutlich, dass sich die Zukunftsinvestitionen in unsere drei Fokusbereiche bereits auszahlen. Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW werden in den nächsten Wochen und Monaten umfassende Security Services in den 24 Hochschulen implementiert. DATAGROUP hat gemeinsam mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) das Projekt SOC-Hochschulen.nrw gestartet, um die IT-Sicherheit an 24 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen maßgeblich zu verbessern. In den kommenden Wochen und Monaten werden die modernen Security Services von DATAGROUP an den beteiligten Hochschulen implementiert und kontinuierlich durch das Security Operation Center (SOC) überwacht und verwaltet. Der Aufbau des SOC wird durch die Hochschule Bielefeld in Zusammenarbeit mit DATAGROUP geleitet. Bereits im Vorfeld wurden drei Pilot-Hochschulen erfolgreich in Betrieb genommen, was die Grundlage für die kommende Implementierungsphase bildet. Bis Ende des Jahres sollen alle beteiligten Einrichtungen in das Projekt integriert werden und davon profitieren. Ein wesentlicher Bestandteil des SOC ist die proaktive Überprüfung der Sicherheitssysteme der Hochschulen. Dabei werden mögliche Schwachstellen identifiziert, indem sowohl durch automatisierte Systeme als auch durch Expert*innen manuelle und tiefgehende Sicherheitstests durchgeführt werden. Hochschulen stehen aufgrund ihrer offenen und vielfältigen IT-Strukturen vor besonderen Herausforderungen im Bereich der Informations- und IT-Sicherheit. Die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist allgegenwärtig und stellt eine kontinuierliche Gefahr für Wissenschaftseinrichtungen dar. Diesem Problem wird das Projekt SOC-Hochschulen.nrw entgegenwirken. "Dieser Auftrag im Bereich Cyber Security markiert einen weiteren Meilenstein in unserer strategischen Ausrichtung. Unsere Investitionen in die Zukunftstechnologien Cyber Security, Cloud und KI tragen Früchte", so Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Mit dem Projekt gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer robusteren und sichereren IT-Infrastruktur für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind stolz darauf, diese wichtige Initiative zu leiten und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten." Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Sarah Berger-Niemann

