Sportartikelhersteller Nike plant die Einführung einer neuen Sneaker-Linie unter 100 Dollar, um den weltweit wachsenden Absatzproblemen entgegenzuwirken. Die Initiative zielt darauf ab, das Produktangebot des Unternehmens zu optimieren und verkaufschwächelnde Produkte wieder attraktiver zu machen. Analysten zufolge tritt Nike damit in Konkurrenz zu Marken wie Hoka und Roger Federers On, die in der "erschwinglichen" Kategorie aktuell Erfolge verbuchen. Die Maßnahmen folgen auf einen unerwarteten Umsatzrückgang, der zu einem historischen Einbruch der Nike-Aktie von fast 20 Prozent führte. Hinzu kommen Berichte über einen bedeutsamen Lagerbestand von 7,5 Milliarden Dollar, welche Nike vor die Herausforderung stellt, möglicherweise die Preise zu senken, was wiederum die Gewinnspannen beeinflussen könnte.

Direktor investiert in Nike-Aktien

In einem bemerkenswerten [...]

Hier weiterlesen