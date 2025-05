Nach dem harten Vorgehen der US-Regierung gegen China bahnt sich im KI-Chipmarkt die nächste Wendung an. Wie ein renommiertes US-Tech-Magazin berichtet, arbeitet Nvidia bereits mit Hochdruck an neuen China-tauglichen Chips, die trotz der verschärften Exportbeschränkungen an chinesische Kunden verkauft werden können. Was Anleger jetzt wissen müssen: Die jüngsten US-Exportbeschränkungen nach China will Nvidia offenbar nicht tatenlos auf sich sitzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...