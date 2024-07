EQS-News: PRIMEPULSE SE / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

PRIMEPULSE veräußert glueckkanja Beteiligung an Norvestor



03.07.2024 / 09:02 CET/CEST







München/Offenbach, 03.07.2024 - Die Beteiligungsgesellschaft PRIMEPULSE SE hat den Verkauf ihrer Anteile an der glueckkanja AG, dem führenden Cloud Managed Service Provider im Microsoft Ökosystem in Europa, an Norvestor IX SCSp ("Norvestor") abgeschlossen.

glueckkanja ist ein Pionier in der Cloud mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Microsoft-Technologielandschaft. Die einzigartige Kombination aus standardisierten Cloud Managed Services (Managed Workplace, Managed Azure), dem eigenen Cloud Security Operations Center (Managed Security) sowie eigenen Technologien und SaaS-Lösungen (sog. companion products), macht glueckkanja zu einem der führenden Microsoft Public Cloud Partner in Europa. Mit zahlreichen Specializations sowie einer breiten Palette an Microsoft Solutions Partner Designations gehört das Unternehmen zu den Top-Partnern von Microsoft in Deutschland, wurde bereits acht Mal als Microsoft Worldwide Partner of the Year ausgezeichnet, zuletzt in 2024, und befindet sich seit Jahren an der Spitze des ISG Microsoft 365 Deutschland Quadranten. Darüber hinaus gilt glueckkanja mit 4,8 von 5 Punkten im kununu-Mitarbeiter-Rating als Top-Arbeitgeber für den Mittelstand. Das visionäre Managementteam um CEO & Co-Founder Christian Kanja und das rund 180-köpfige Team leben eine einmalige Unternehmenskultur, die ausgezeichnete Experten anzieht. Die insgesamt acht Microsoft MVPs (Most Valueable Professionals) im glueckkanja Team unterstreichen das beachtliche Kompetenzniveau in hochrelevanten Bereichen wie beispielsweise Security.

Mit Unterstützung der PRIMEPULSE konnte die konsequente Entwicklung der Managed Services (Workplace, Security, Azure) und eigenen Begleitprodukte (companion products) sowie die internationale Expansion des Unternehmens in den letzten Jahren erfolgreich vorangetrieben werden. Das weltweite Team bietet den Kunden mit Büros in Deutschland, Österreich, Spanien und Australien globale Präsenz und hochverfügbare Services in geschäftskritischen Bereichen.

Klaus Weinmann, CEO & Co-Founder der PRIMEPULSE, kommentiert: "Als IT-Investoren haben wir glueckkanja mit Herzblut auf ihrem Wachstumspfad begleitet. Wir möchten dem gesamten Team für ihr herausragendes Engagement und die fruchtbare Partnerschaft danken. Mit unserem PRIMEPULSE-Ansatz, die Portfoliounternehmen als strategischer Ratgeber und Sparringspartner zu begleiten, konnten wir die richtigen Impulse setzen und freuen uns, dass wir mit Norvestor einen renommierten neuen Mehrheitsgesellschafter für glueckkanja gefunden haben, mit dem die überaus erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt werden kann. Das starke Interesse von Norvestor bestätigt, dass wir gemeinsam mit Christian und seinem Team ein strategisch hervorragend positioniertes Unternehmen geschaffen haben."

Nach dem Verkauf der Mehrheitsanteile bleibt das gesamte glueckkanja Managementteam an Bord und auch weiterhin am Unternehmen beteiligt.

Christian Kanja, CEO & Co-Founder von glueckkanja, ergänzt: "Wir möchten dem PRIMEPULSE Team, vor allem Klaus Weinmann und Stefan Fritz, unseren besonderen Dank aussprechen. Das Setup von PRIMEPULSE, das erfolgreiches Unternehmertum, IT-Branchenerfahrung und Investmentexpertise verbindet, war für uns immer sehr wertvoll und hat uns in unserer Leadership Position bestärkt. Ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Norvestor, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Internationalisierung von IT-Unternehmen vorweisen können und dabei nordische Werte und die Unternehmenskultur in den Vordergrund stellen."

Über PRIMEPULSE

PRIMEPULSE ist die Investmentgesellschaft der Gründer des im TecDAX notierten IT-Dienstleisters CANCOM. PRIMEPULSE investiert in wachstumsorientierte IT- und Technologieunternehmen in der DACH-Region. Diese profitieren von der langjährigen Erfahrung im IT-Umfeld und einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle und Märkte, welches PRIMEPULSE aktiv zur strategischen Weiterentwicklung seiner Portfoliogesellschaften einbringt.

Weitere Informationen: primepulse.de

Über glueckkanja

glueckkanja, ein renommierter Cloud Managed Service Provider, ist Top Microsoft Partner, der umfassende Cloud-Lösungen anbietet. Mit einem einheitlichen Blueprint-Ansatz verwendet glueckkanja Infrastructure as Code, um Kundeninfrastrukturen in die Cloud zu überführen und zu unterstützen. Das Serviceangebot umfasst die Integration und Verwaltung von Workplace-Lösungen für Microsoft 365, die Modernisierung und Verwaltung der Azure-Infrastruktur sowie 24/7 Managed Security Services über das Cloud Security Operations Center.

Weitere Informationen: glueckkanja.com





