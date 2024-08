EQS-News: PRIMEPULSE SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

PRIMEPULSE erwirbt Mehrheitsanteile an AI-enabled IT Service-Dienstleister Samhammer AG



01.08.2024 / 11:04 CET/CEST

PRIMEPULSE erwirbt Mehrheitsanteile an AI-enabled IT Service-Dienstleister Samhammer AG München/Weiden, 01.08.2024 - Die Investmentgesellschaft PRIMEPULSE SE hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Samhammer AG (SAMHAMMER), einem Pionier im Umfeld des KI-basierten Management von Kundenservices für Unternehmen des gehobenen Mittelstands, erworben. SAMHAMMER hat sich in den letzten Jahrzehnten erfolgreich zu einem hochinnovativen Technologie- und Service Excellence Partner entwickelt. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in den Bereichen AI-assisted Service Center sowie IoT Lifecycle Management. Im Rahmen der Optimierung von Kundenservice-Centern fokussieren sich die rund 500 SAMHAMMER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Lösungsbausteine wie AI-powered Assistants, Wissenslogistik-Plattformen, Bots und intelligente Selfservices. Die eigenentwickelte, digitale Service-Plattform METIS als technologischer Kern des KI-gestützten Servicecenters basiert auf umfassenden Software- und KI-Fähigkeiten und bildet die Grundlage für den Betrieb der Lösungen. Zum treuen Kundenstamm zählen marktführende Mittelstands- und Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen wie beispielsweise Handel, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, IT, Finanzdienstleistungen oder Gesundheitswesen (eHealth). Klaus Weinmann, CEO & Co-Founder der PRIMEPULSE SE: "Mit SAMHAMMER heißen wir ein etabliertes KI-Unternehmen im deutschen Markt in unserem IT-Portfolio herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir sind bereit, mit unseren spezialisierten Teams und unserem Netzwerkzugang in die IT-Branche die Expansion und technologische Weiterentwicklung noch weiter voranzubringen und gemeinsam das Wachstum auf das nächste Level zu heben." Das SAMHAMMER Management bleibt an Bord sowie am Unternehmen und seiner erfolgreichen Entwicklung maßgeblich beteiligt. Thomas Hellerich, CEO von SAMHAMMER: "Wir freuen uns sehr, PRIMEPULSE als unternehmerisch agierenden Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Vision unterstützt, der europaweit führende Anbieter für AI-assisted Services zu werden. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Transformation hin zur AI-basierten Service-Exzellenz bei marktführenden Unternehmen und im Mittelstand maßgeblich zu gestalten." Über SAMHAMMER SAMHAMMER ist Lösungsanbieter für AI-assisted Service Excellence und bietet mit rund 500 Mitarbeitenden branchenübergreifend innovative Lösungsbausteine wie AI-powered Assistants, Wissenslogistik-Plattformen, Dialogbots und intelligente Selfservices. Für IoT-Geräte leistet SAMHAMMER mit Rollout Management und AI-assisted Maintenance hocheffiziente Prozesse für die Retail-, eHealth-, Finanz- und IT-Security-Branche.

Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzentrierung - festverbunden mit diesen Werten hat sich SAMHAMMER dem Investment in KI-Lösungen verschrieben und verbindet dies mit der Vision einer der führenden Anbieter von AI-assisted Services in Europa zu werden. www.samhammer.de Über PRIMEPULSE PRIMEPULSE ist die Investmentgesellschaft der Gründer des im TecDAX notierten IT-Dienstleisters CANCOM. PRIMEPULSE investiert in wachstumsorientierte IT- und Technologieunternehmen in der DACH-Region. Diese profitieren von der langjährigen Erfahrung und einem starken Netzwerk im IT-Umfeld sowie einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle und Märkte, welches PRIMEPULSE aktiv zur strategischen Weiterentwicklung seiner Portfoliogesellschaften einbringt. www.primepulse.de Kontakt:

PRIMEPULSE SE

Beate Frenzel

Director Communication

beate.frenzel@primepulse.de



