© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited



In den Verhandlungen über die Übernahme des Blockbuster-Produzenten Paramount durch Skydance wurde ein Durchbruch erzielt. Er könnte weitreichende Folgen für die Medienlandschaft haben.In einer spektakulären Wendung in der Unterhaltungsindustrie hat Skydance Media, bekannt für Produktionen wie "Top Gun: Maverick", eine vorläufige Vereinbarung zur Übernahme von National Amusements erreicht, der Kontrollinstanz hinter Paramount Global. Diese Transaktion, die auf 1,75 Milliarden US-Dollar taxiert wird, könnte die Landschaft der Medienriesen grundlegend verändern. Skydance plant im Anschluss an den Kauf eine Fusion mit Paramount Global, zu dessen Portfolio bekannte Namen wie CBS und MTV …