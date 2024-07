EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/ESG

NEON EQUITY AG veräußert Beteiligung an OA22 GmbH mit Gewinn im einstelligen Mio.-Euro-Bereich / Konsequente Fokussierung auf Impact Investing



03.07.2024 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY AG veräußert Beteiligung an OA22 GmbH mit Gewinn im einstelligen Mio.-Euro-Bereich / Konsequente Fokussierung auf Impact Investing Frankfurt am Main, 03. Juli 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein Impact Investor und Wachstums-Enabler, hat im Rahmen ihrer Portfoliofokussierung ihre 33%ige Beteiligung an der OA22 GmbH veräußert. Damit einher geht für das laufende Geschäftsjahr ein positiver Ergebniseffekt im deutlich einstelligen Mio.-Euro-Bereich. Die OA22 GmbH ist spezialisiert auf den Handel, die Verwaltung sowie die Entwicklung von Immobilien, Grundstücken und Bauprojekten. NEON EQUITY plant künftig eine noch stärkere Fokussierung seines Beteiligungsportfolios auf Bereiche wie Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Infrastruktur und Gesundheit. Dieser Ausrichtung folgend sind im laufenden Jahr weitere Unternehmensbeteiligungen geplant. Ole Nixdorff, CEO der NEON EQUITY AG: "Mit der Veräußerung der Beteiligung an der Immobiliengesellschaft OA22 GmbH fokussieren wir unser Portfolio und schärfen unsere Ausrichtung als Pure Play Impact Impact Investor weiter. Wir sind zuversichtlich, in den kommenden Monaten weitere Beteiligungen eingehen zu können, die unserem Fokus entsprechen." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



03.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com