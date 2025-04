EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG mit erfolgreichem Jahr 2024: EBIT wächst um gut 38 % | Weiterer Portfolioausbau geplant Frankfurt am Main, 3. April 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN: DE000A3DW408) berichtet über ein erfolgreiches Jahr 2024 und legt ihren testierten Jahresabschluss nach HGB-Rechnungslegung vor. Das EBIT hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 15,7 Mio. Euro um gut 38 % auf 21,7 Mio. Euro erhöht. Auch das Ergebnis nach Steuern stieg von rd. 19,4 Mio. Euro im Jahr 2023 auf rd. 20,2 Mio. Euro. Das Eigenkapital der Deutschen Nachhaltigkeit bezifferte sich zum 31. Dezember 2024 auf rd. 285 Mio. Euro. Bei einer Bilanzsumme von 310,8 Mio. Euro ergibt sich daraus eine Eigenkapitalquote von 91,7 %. Das Geschäftsjahr 2024 war für die Deutsche Nachhaltigkeit von der weiteren Optimierung des Impact-Portfolios und der Forcierung der Wachstumsstrategie geprägt. Aktuell hält die Deutsche Nachhaltigkeit u. a. Beteiligungen am Health-Solutions-Konzern EasyMotion Tec, am HighTech-Medical-Hub More Impact oder dem Parkhaustechnologieunternehmen First Move! AG. Zudem hat die Deutsche Nachhaltigkeit im zurückliegenden Jahr erstmals das International Impact Forum mit hochkarätigen Gästen und Speakern aus der Impact-Szene veranstaltet. Aufgrund des Erfolgs der Auftaktveranstaltung in Frankfurt am Main im vergangenen Jahr und nach der erfolgreichen Veranstaltung in Monaco Anfang März 2025 findet das Forum am 4. Juni 2025 in Frankfurt und später in diesem Jahr an weiteren internationalen Standorten wie Abu Dhabi und Wien statt. Die positive operative Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate spiegelt sich auch im Aktienkurs der Deutschen Nachhaltigkeit wider: In den vergangenen Monaten hat sich die Aktie von ihrer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder deutlich erholt und ist seit August 2024 um rd. 80 % gestiegen. Sie notiert derzeit bei 2,79 Euro (Stand: 2. April 2025). Die Deutsche Nachhaltigkeit plant für das laufende Geschäftsjahr den weiteren konsequenten Ausbau ihres Portfolios. Hierzu befindet sich die Gesellschaft aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen. Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: "Das Jahr 2024 verlief sehr positiv für uns. Wir haben unser Portfolio weiter ausgebaut und unser Netzwerk in der Impact-Szene weiter gestärkt, wozu auch unser erstes erfolgreiches International Impact Forum im Herbst beigetragen hat. Die Relevanz des Impact Investings nimmt angesichts steigender gesellschaftlicher und ökologischer Krisen immer weiter zu. Wir werden unsere Impact-Strategie im laufenden Jahr daher konsequent umsetzen und unser Portfolio weiter aufstocken." Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

