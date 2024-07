Mit Initiativen zur Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung von Frauen konnte die HYPO NOE bei der Vergabe des "berufundfamilie" Gütezeichens glänzen.



St. Pölten (APA-ots) - Beruflichen Erfolg mit familiärer Erfüllung in Einklang zu bringen, kann manchmal einem Drahtseilakt gleichen und nicht wenigen Menschen fällt es schwer, die Balance zwischen Arbeitszeit und Privatleben zu finden. Als familienfreundliche Arbeitgeberin liegt es der HYPO NOE am Herzen, ihren

Mitarbeiter:innen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so einfach wie möglich zu machen. Im Rahmen des Audits berufundfamilie setzte die HYPO NOE bereits viele Initiativen für ein familienfreundlicheres Miteinander. Diese Maßnahmen wurden mit der erneuten Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitsplatz honoriert. Auch Petra Fritscher, Leiterin People & Culture, meint: "Ein

familienfreundliches Arbeitsumfeld ist für uns sehr wichtig, um unsere Mitarbeiter:innen in unterschiedlichen Lebensphasen zu unterstützen. Die Zertifizierung stellt für uns einen willkommenen Prozess dar, um den Status-Quo unserer Rahmenbedingungen zu evaluieren und neue Maßnahmen für eine noch familienfreundlichere Unternehmenskultur zu schaffen."



Mit dem Pilotprojekt "Ferienzeit@HYPONOE" wurde ein nächster wichtiger Schritt für mehr Familienfreundlichkeit gesetzt. Diesen Sommer findet zum ersten Mal eine Ferienbetreuung für Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr statt - sie erwartet eine Woche voller Spiele, Spaß und Abenteuer. Dieses pädagogisch wertvolle Angebot soll Mitarbeiter:innen zusätzlich dabei unterstützen, Beruf und Kinderbetreuung miteinander zu vereinen. Petra Fritscher zu den zahlreichen Anmeldungen: "Es sind bereits heuer alle verfügbaren Plätze für die Ferienbetreuung vergeben worden und es freut uns sehr, dass dieses Angebot von unseren Mitarbeiter:innen so gut angenommen wurde."



Auch die Förderung von Frauen ist der HYPO NOE ein besonderes Anliegen. Das HYPO NOE Frauen-Mentoring-Programm soll Frauen die Möglichkeit geben, sich mit anderen Kolleg:innen über Erfahrungen auszutauschen und ihnen dabei helfen, ihre privaten und beruflichen Herausforderungen zu meistern, sich persönlich weiterzuentwickeln sowie ein Netzwerk zu schaffen.



HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kund:innennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittent:innenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation HYPO NOE

Tel.: +43 (0)5 90 910-1235

Mobil: +43 (0) 664 88307399

Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Web: www.hyponoe.at

FB: www.facebook.com/hypo.noe/

Instagram: www.instagram.com/hypo.noe/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0045 2024-07-03/10:26