- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 110 PENCE - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1190 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EUROPE UTILITIES TO 'OW'. CUTS MATERIALS AUF 'MW' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2450 (2090) PENCE - CITIGROUP RAISES DIAGEO TO 'BUY' - PRICE TARGET 3000 PENCE - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES B.P. MARSH PRICE TARGET TO 625 (560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 265 (230) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2590 (2735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 640 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (50) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6650 (6610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS 3I GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 3192 PENCE - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5500 (5700) PENCE - 'BUY'



