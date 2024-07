Die Flucht nach vorn hat sich ausgezahlt. Seit Jahren entwickelt GBS Software Lösungen im Bereich Zahlungsverkehr und hat mit NCR dabei sogar einen namhaften strategischen Partner. Einzig der wirtschaftliche Erfolg der in der Tochter GBS Pay gebündelten Aktivitäten ist bislang eher übersichtlich und bleibt damit ein Hoffnungsprojekt. Insbesondere auch um die aus der Börsenhistorie mitgebrachten ... The post GBS Software: Gut gemacht, Herr Ernst! appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...