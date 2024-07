Der Durchschnittspreis für die Hybridanlagen lag mit 8,33 Cent pro Kilowattstunde klar unter dem Höchstwert. Mehr als die Hälfte der Zuschläge ging an geplante Photovoltaik-Speicher-Kraftwerke in Bayern. Die jüngste Runde der Innovationsausschreibungen in Deutschland mit Stichtag 2. Mai war leicht unterzeichnet. Insgesamt erhielt die Bundesnetzagentur 48 Gebote mit einem Volumen von 564 Megawatt. Ausgeschrieben waren 583 Megawatt. Sämtliche Gebote bezogen sich auf Kombinationen von Photovoltaik-Anlagen mit Speichern, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Fünf Gebote seien ausgeschlossen worden, ...

