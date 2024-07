Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Mittwoch nicht recht vom Fleck. Einerseits sorgen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell wieder für einige Zinshoffnungen, andererseits bremsen weiterhin viele Unsicherheitsfaktoren den Markt aus. Händler sprechen von einem «Sommer-Handel», in dem sich die Börsianer nicht wirklich für eine klare Richtung entscheiden könnten. Zeitweise muteten die Kurse gar etwas «erratisch» an. Vor sowohl zahlreichen US-Konjunkturdaten ...

