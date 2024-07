Anleihe-Emittent Diok GreenEnergy meldet den Handelsstart seiner Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market. Zuvor sei die besicherte Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft worden, meldet das Unternehmen am Mittwoch. Die Anleihe mit der ISIN DE000A352B41 / WKN A352B4 war zuvor im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...