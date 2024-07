Trotz multilateraler Krisen zeigt sich der deutsche Mittelstand widerstandsfähig und kann in vielen Bereichen Wachstum verzeichnen.So stellen Mittelständler weiter mehr Personal ein und beschäftigen insgesamt 32 Mio. Menschen in Deutschland - so viele wie nie zuvor. Am größten war der Personalzuwachs in Schleswig-Holstein und Berlin, wie der KfW-Mittelstandsatlas zeigt. Interessant ist, dass bei der Umsatzrendite nahezu kein Ost-West-Gefälle mehr vorhanden ist. So liegen mit Brandenburg und Sachsen zwei neue Bundesländer hier auf Platz drei und vier im Ländervergleich. Daneben steht ...

