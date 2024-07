Es ist ein Milliardendeal: CureVac verkauft alle Rechte an ihren mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Grippe an GSK und erhält dafür eine Vorauszahlung in Höhe von 400 Millionen Euro. Darüber hinaus winken bis zu 1,05 Milliarden Euro an Meilensteinzahlungen sowie weitere Lizenz-Zahlungen. Die CureVac-Aktie sprang zwischenzeitlich um über 20 Prozent nach oben. "Die neue GSK-Vereinbarung bietet nicht nur eine umfangreiche Finanzierung, sondern ermöglicht es uns auch, unsere Geschäftstätigkeit ...

