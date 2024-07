Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, gab heute eine Partnerschaft mit Safe-Hub Berlin bekannt, um während der UEFA EURO 2024 eine vielfältige Gemeinschaft junger Menschen durch die Kraft des Fußballs zu vereinen. Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 wird Hisense insgesamt 16 Public Viewings im Safe-Hub Berlin unterstützen, bei denen junge Fans das Turnier in einer sicheren und einladenden Umgebung verfolgen sowie an Sport- und Bildungsveranstaltungen teilnehmen können, die Inklusion und Zusammenhalt fördern.Der Safe-Hub Berlin im Bezirk Wedding bietet jungen Menschen einen sicheren Raum zum Spielen, Lernen und Wachsen sowie einen Ort, an dem sie die Spannung der UEFA EURO 2024 erleben können. Die Zusammenarbeit von Hisense mit Safe-Hub Berlin unterstreicht das Engagement von Hisense, in das Potenzial junger Menschen zu investieren, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.Im Rahmen dieser Partnerschaft stellt Hisense dem Safe-Hub Berlin finanzielle Unterstützung für das Public Viewing und hochmoderne Hisense-Produkte zur Verfügung, um die Organisation von 16 Public Viewings der Spiele der UEFA EURO 2024 für junge Menschen im Berliner Wedding zu ermöglichen. Die Watch Parties bieten nicht nur ein spannendes Fußballerlebnis, sondern umfassen auch Fußballturniere und Veranstaltungen vor Ort, die das Team Buildung fördern.Um diese einzigartige Partnerschaft zu feiern und zu fördern, hat Hisense ein unterhaltsames Video produziert, um das Bewusstsein und die Unterstützung für Safe-Hub Berlin und die bevorstehenden Vorführungen zu erhöhen. Das Werbevideo zeigt Nachbarn und Safe-Hub-Coaches und gibt einen Vorgeschmack auf das, was junge Menschen während der kommenden UEFA EURO 2024 im Safe-Hub Berlin erleben können. Hier kann man sich den Film anschauen: https://youtu.be/Utxwa-nZkrUHisense ist stolz auf die Partnerschaft mit Safe-Hub Berlin, um jungen Menschen im Wedding die Möglichkeit zu geben, die EURO 2024 in einem sicheren und unterstützenden Umfeld zu erleben. Die Marke betonte, dass diese Initiative perfekt mit ihrer Überzeugung übereinstimmt, dass Investitionen in lokale Communities für die Schaffung einer besseren Zukunft für alle von entscheidender Bedeutung sind."Ich möchte mich bei Hisense dafür bedanken, dass sie die Community Watch Parties während der EURO 2024 ermöglicht haben. Durch die Spenden von Hisense haben wir einen sicheren Ort in der Nachbarschaft geschaffen, an dem junge Menschen zusammenkommen können, um das Turnier zu verfolgen", sagte Jasmina Srna, Operative Geschäftsführerin von Safe-Hub Deutschland.In diesem Jahr ist Hisense zum dritten Mal in Folge Partner der UEFA European Championship und hat kürzlich seine "BEYOND GLORY"-Kampagne mit den globalen Botschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer vorgestellt, die das Ziel von Hisense unterstreicht, Grenzen zu überschreiten und bahnbrechende Hausgerätetechnologie zu entwickeln, um das tägliche Leben zu verbessern.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Informationen zu Safe-HubSafe-Hub® ist eine innovative Infrastruktur und Plattform für eine ganzheitliche Jugend- und Gemeindeentwicklung. Es ist ein physisch und emotional sicherer Ort für junge Menschen, ihre Familien und Gemeinschaften. Hier haben sie Zugang zu Dienstleistungen, Möglichkeiten und Unterstützung durch starke Vorbilder im Rahmen eines sportbasierten Programms nach der Schule mit besonderem Schwerpunkt auf Gesundheit, Bildung, Beschäftigungsfähigkeit, lokaler wirtschaftlicher Entwicklung und grünen Lösungen. Die Safe-Hub-Infrastruktur bietet einen Campus für lokale NRO, Behörden und Dienstleistungsanbieter und macht jeden Safe-Hub zu einem innovativen Ort der Zusammenarbeit mit nur einem Schwerpunkt: ganzheitliche Unterstützung für junge Menschen, ihre Familien und die Gemeinschaft.Video - https://www.youtube.com/watch?v=Utxwa-nZkrUView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-kooperiert-mit-safe-hub-berlin-um-wahrend-der-uefa-euro-2024-inkludierende-watch-parties-anzubieten-302188870.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5815371