Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) legt seine Ökostrom-Bilanz für das erste Halbjahr vor. Gemessen an der öffentlichen Nettostromerzeugung kommen die Solarforscher auf einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien. Im ersten Halbjahr 2024 wurde in Deutschland mit 140 TWh so viel erneuerbarer Strom erzeugt wie noch nie zuvor, heißt es in der Pressemitteilung des Fraunhofer ISE. Der Anteil von Ökostrom an der öffentlichen Netto-Stromerzeugung lag demnach bei 65 Prozent. Die ...

