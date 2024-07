Die erste Ausbaustufe des 100-Megawatt/200-Megawattstunden-Natrium-Ionen-Energiespeicherprojekts der Datang Group in Qianjiang in der chinesischen Provinz Hubei ist fertiggestellt. Mit einer einzigen Ladung können bis zu 100. 000 Kilowattstunden Strom gespeichert und während der Spitzenzeiten des Stromnetzes abgegeben werden. von pv magazine ESS News Chinas staatliches Energieunternehmen Datang Group teilte Ende Juni mit, dass es ein 50 Megawatt/100 Megawattstunden-Batteriespeicher in Qianjiang in der Provinz Hubei ans Netz angeschlossen hat. Es ist damit das bislang weltweit größte in Betrieb ...

