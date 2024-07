An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte wenig Bewegung ab. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,2 Prozent tiefer auf 19.981 Punkte. Am Vortag hatte der Auswahlindex trotz deutlicher Gewinne eine neue Bestmarke knapp verpasst. Den Leitindex Dow Jones Industrial, der am Dienstag etwas weniger zugelegt hatte, sieht IG kaum verändert bei 39.330 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...