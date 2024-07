NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach der angekündigten Erweiterung der bestehenden Netzwerkvereinbarungen mit Virgin Media O2 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Pence belassen. Unter anderem bleibe die Netzwerk-Sharing-Vereinbarung auch nach der Fusion zwischen Vodafone UK und Three UK, die noch zur CH Hutchison Group Telecom Holdings gehört, bestehen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 09:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 09:04 / UTC





ISIN: GB00BH4HKS39