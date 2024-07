Eine Rendite von 33 Prozent jährlich in den vergangenen zehn Jahren, plus 32 Prozent seit Jahresbeginn, nun das Monster-Break auf ein neues Rekordhoch von 200 Dollar und ein Börsenwert von über zwei Billionen Dollar: Es macht Spaß, Amazon-Aktionär zu sein. Hat die Aktie jetzt noch mehr Power? Was ist das nächste Ziel?Frische KI-Fantasie (DER AKTIONÄR berichtete), die Kosten immer besser im Griff, dazu einen offensiven Kurs bei Werbung, der dem Unternehmen in diesem Jahr 58 Milliarden in die Kassen ...

